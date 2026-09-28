Startenor Jonas Kaufmann kehrt nach Kärnten zurück

Für die Taggenbrunner Festspiele war der Auftritt von Jonas Kaufmann ein Höhepunkt. Für den international gefragten Tenor schloss sich damit auch ein Kreis: Kärnten war bereits am Beginn seiner großen Bühnenkarriere eine Station. 1999, lange bevor Kaufmann an den bedeutendsten Opernhäusern und in den wichtigsten Konzertsälen der Welt zu Hause war, übernahm er am Stadttheater Klagenfurt eine seiner ersten großen Hauptrollen. In Mozarts „Titus“ sang der damals noch am Beginn seiner internationalen Karriere stehende Münchner die Titelpartie. Intendant des Stadttheaters war Dietmar Pflegerl. Die Produktion wurde zu einem großen Erfolg und blieb ein wichtiger Schritt auf Kaufmanns Weg zum internationalen Opernstar.