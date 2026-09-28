Mit 40 Jahren! Wrestling-Star Pac starb nach Kampf

Kampf erst nach dramatischem Ringen verloren

Zu den näheren Umständen seines Ablebens gibt es noch keine gesicherten Informationen, der Tod muss sich „Pac“ aber völlig unerwartet geholt haben. Noch am Vorabend war er bei „All Out“ in Chicago gegen „Andrade El Idolo“ angetreten – und hatte den Kampf erst nach dramatischem Ringen verloren. Der siegreiche Mexikaner zollte „Pac“ danach aber seinen Respekt, indem er meinte: „Dieser Mann muss in der Zukunft ein World Champion werden.“