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Plötzlich & unerwartet

Mit 40 Jahren! Wrestling-Star Pac starb nach Kampf

Sport-Mix
28.09.2026 20:49
„Pac“ ist in der Nacht auf Montag plötzlich und unerwartet gestorben ...
„Pac“ ist in der Nacht auf Montag plötzlich und unerwartet gestorben ...(Bild: Krone-Collage/GEPA, www.instagram.com/aew)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Schockwellen überziehen die Welt des Wrestlings: Benjamin Satterley, besser bekannt unter seinem Kampfnamen „Pac“, ist in der Nacht auf Montag plötzlich und unerwartet gestorben – nur wenige Stunden, nachdem er im Ring gestanden war. Der gebürtige Brite, zwischen 2012 und 2018 auch in der WWE aktiv, wurde nur 40 Jahre alt …

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„All Elite Wrestling gibt mit Bedauern den Tod von Benjamin Satterley […] bekannt“, so die Wrestling-Liga auf X. „Pac“ habe nach seinem Karriere-Start 2004 mit „innovativen High-Flying-Manövern und außergewöhnlichem Können im Ring“ die Fans rund um den Globus begeistert. „2019 unterschrieb ‘Pac‘ bei All Elite Wrestling, gewann mehrere AEW-Meisterschaften und bestritt einige der unvergesslichsten Kämpfe in der AEW-Geschichte.“

Kampf erst nach dramatischem Ringen verloren
Zu den näheren Umständen seines Ablebens gibt es noch keine gesicherten Informationen, der Tod muss sich „Pac“ aber völlig unerwartet geholt haben. Noch am Vorabend war er bei „All Out“ in Chicago gegen „Andrade El Idolo“ angetreten – und hatte den Kampf erst nach dramatischem Ringen verloren. Der siegreiche Mexikaner zollte „Pac“ danach aber seinen Respekt, indem er meinte: „Dieser Mann muss in der Zukunft ein World Champion werden.“

Zu diesem Zeitpunkt wusste „Andrade El Idolo“ noch nicht, dass aus seinem Wunsch nichts mehr werden würde …

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