Schulproteste in Frankreich: „Gewalt in Reinform“

Auch Beamte sollen mit Gewalt vorgegangen sein

Nach einer vorläufigen Bilanz des Innenministers wurden am Montag zwölf Sicherheitskräfte verletzt. Unter Berufung auf den Bildungsminister teilte er zudem mit, dass es acht Verletzte bei Lehrpersonal – darunter drei Schulleiter – sowie ein Dutzend verletzte Schüler gegeben habe. Innenminister Nuñez sagte: „Das waren keine Forderungen, es war wirklich oft Gewalt in Reinform.“ Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, um dem Verdacht auf mögliche Gewalt vonseiten der Beamten nachzugehen.