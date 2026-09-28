Höchstes Windrad der Welt erreicht seine Höhe

Entwickler sehen mehrere Vorteile

Die Gicon Gruppe mit Hauptsitz in Dresden baut den Koloss von Schipkau im Auftrag der 2019 gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovationen. Innovationsmanager Martin Chaumet von der Bundesagentur sieht mehrere Vorteile des Projekts. „Wir haben die Möglichkeit, Windenergie auch viel gleichmäßiger über das Land zu verteilen“, sagte Chaumet am Sonntag. Der Nebeneffekt sei, dass damit der Netzausbau in Teilen gespart werden könne „und dadurch der Strom für alle billiger wird“.