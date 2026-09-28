Weltranglisten-Elfte Anisimova beendet Saison!

Die 2:6-5:7-Niederlage von Amanda Anisimova gegen Anastasia Potapova, Österreichs Nummer 1, in der dritten US-Open-Runde ist zugleich ihr letztes Match in diesem Jahr gewesen!
Die zweifache Grand-Slam-Finalistin aus den USA, die im WTA-Ranking derzeit auf Platz 11 liegt, beendete ihre Saison wegen einer Handgelenksverletzung vorzeitig.
Dies gab die 25-Jährige am Montag auf Instagram bekannt. Sie hofft auf eine Rückkehr bei den Australian Open im Jänner.
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