Prostituierte betäuben Mann – 27.000 Euro weg

Zwei Escort-Damen stehen im Verdacht, einen Mann überlistet haben. Bei einem Treffen sollen sie ihn betäubt und sich anschließend mit dessen Face-ID Zugang zu seinem Konto verschafft haben. Sie buchten ihm mehrere zehntausend Euro ab.
Ein 34-jähriger Mann bestellte sich über eine Internetseite zwei Sexarbeiterinnen in ein Hotel im Bezirk Landstraße. Dort trank der Mann gemeinsam mit den Damen, welche angeblich Alexandra und Iza heißen, alkoholische Getränke.
Tausende Euro von Bankkonto geklaut
Daraufhin sei dem Mann schwindlig geworden. Die beiden Frau hätten sein Handy genommen, ihm dieses vor sein Gesicht gehalten, um es zu entsperren und in weiterer Folge rund 27.000 Euro auf verschiedene Konten überwiesen.
Polizei bittet um Hinweise
Die beiden Frau sind flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien bittet um Hinweise: Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Frauen machen können, werden ersucht, sich – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost unter der Telefonnummer 01 31310-62800 zu wenden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.