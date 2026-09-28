Prostituierte betäuben Mann – 27.000 Euro weg

Polizei bittet um Hinweise

Die beiden Frau sind flüchtig. Das Landeskriminalamt Wien bittet um Hinweise: Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Frauen machen können, werden ersucht, sich – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost unter der Telefonnummer 01 31310-62800 zu wenden.