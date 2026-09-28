Kitz-Überraschungsmann bricht Trainingslager ab

Im Skizirkus selbst ist Giezendanner vor allem für seinen Auftritt 2022 in der legendären Abfahrt auf der Streif bekannt. Mit Startnummer 43 fuhr er noch den dritten Platz und schubste damit ÖSV-Ass Matthias Mayer noch vom Stockerl. Ansonsten kann der Franzose 155 Starts bei Weltcuprennen vorweisen und einen vierten Platz im Olympia-Super-G 2018.