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Kitz-Überraschungsmann bricht Trainingslager ab

Ski Alpin
28.09.2026 20:30
Auf der Streif feierte Blaise Giezendanner seinen bisher größten sportlichen Erfolg.
Auf der Streif feierte Blaise Giezendanner seinen bisher größten sportlichen Erfolg.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Blaise Giezendanner hat das Trainingslager in Chile vorzeitig abgebrochen. Der Hintergrund ist allerdings erfreulich. Denn der Ski-Routinier und seine Frau Marie sind erstmals Eltern geworden. Giezendanner ist im Ski-Weltcup vor allem für einen Coup auf der Streif bekannt. 

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Vor einigen Tagen war Giezendanner noch mit dem französischen Skiteam im Trainingslager in Chile. Aus diesem war er dann aber vorzeitig abgereist. Mittlerweile steht auch fest warum: Der Routinier wollte bei der Geburt seines ersten Kindes dabei sein.

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Ihm gelang Kitzbühel-Sensation
In einer Story auf Instagram hat der Franzose nun ein Foto der Babyhand gepostet und dabei verraten, dass er Vater eines Sohnes geworden ist. Große Freude beim 34-Jährigen und seiner Frau Marie, die seit Juli 2024 verheiratet sind.

Im Skizirkus selbst ist Giezendanner vor allem für seinen Auftritt 2022 in der legendären Abfahrt auf der Streif bekannt. Mit Startnummer 43 fuhr er noch den dritten Platz und schubste damit ÖSV-Ass Matthias Mayer noch vom Stockerl. Ansonsten kann der Franzose 155 Starts bei Weltcuprennen vorweisen und einen vierten Platz im Olympia-Super-G 2018. 

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