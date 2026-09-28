Nach Burgstaller: Die Durststrecke ist beendet!

Die Durststrecke ist vorbei! Fußball-Kärnten hat nach drei Jahren endlich wieder einen A-Nationalteamspieler: So tickt der Feldkirchner Nikolas Veratschnig (23)!
Endlich! Die Wartezeit ist vorbei. Kärnten hat wieder einen Fußball-Nationalteamspieler. Der letzte Akteur aus unserem Bundesland, der den Adler auf der Brust tragen durfte, war Guido Burgstaller – am 16. Oktober 2023 für ein Kurz-Comeback für genau acht Minuten. Martin Hinteregger hatte seine Teamkarriere indes schon im März 2022 beendet.
Gegen Kosovo feierte der Feldkirchner Niki Veratschnig (23) in der Nations League sein Debüt, durfte 79 Minuten auf der rechten Verteidigerseite ran – und beendete damit die Kärntner Durststrecke.
Seit seiner Rückkehr aus Mainz nach Österreich läuft es beim einstigen WAC-Akteur. Denn in Salzburg machte ihn Coach Danny Röhl prompt zum Kapitän. Was man sonst noch über ihn wissen muss?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.