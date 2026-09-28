Nach Burgstaller: Die Durststrecke ist beendet!

Endlich! Die Wartezeit ist vorbei. Kärnten hat wieder einen Fußball-Nationalteamspieler. Der letzte Akteur aus unserem Bundesland, der den Adler auf der Brust tragen durfte, war Guido Burgstaller – am 16. Oktober 2023 für ein Kurz-Comeback für genau acht Minuten. Martin Hinteregger hatte seine Teamkarriere indes schon im März 2022 beendet.