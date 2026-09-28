Wie KI-Rechenzentren das Stromnetz schonen können

Bessere Datenlage gefordert

„Wichtig wäre auch eine bessere Datenlage zum Stromverbrauch der Rechenzentren“, sagte El Makroum. „Um die Netzinfrastruktur gut planen zu können, müsste man besser wissen, wie sich der Stromverbrauch verändert.“ Anonymisierte Betriebsdaten sowie Informationen zur verwendeten Hardware könnten hierbei Abhilfe schaffen. Wie die Forscher und Forscherinnen betonen, bestehe andernfalls die Gefahr, dass der Boom der Künstlichen Intelligenz zu einer Renaissance fossiler Energieträger führt. So seien etwa Ende 2025 in den USA 39 Prozent der in Planung befindlichen Gaskraftwerksleistung für Datenzentren vorgesehen gewesen. Auch in Norwegen reiche die Kapazität des vorwiegend aus erneuerbaren Quellen gespeisten Netzes stellenweise nicht aus.