Vier Monate bedingte Haft nach Hass-Kommentaren

Wirre Erklärungsversuche vor Gericht

Ja, abgeschickt habe er das. Geschrieben aber nicht, betont der Arbeitslose, der sich deshalb nur teilweise schuldig bekennt. Schließlich habe er lediglich vorgefertigte GIFs, also Grafiken, verwendet. Daraufhin hakt die Richterin nach, der Angeklagte muss sich erklären: „Ich habe etwas gegen die Regenbogenfahne, nicht gegen Menschen. Stolz könne man auf diese Fahne jedenfalls nicht sein – anders als auf die österreichische. Das ist so, wie wenn ich einen Regenbogen sehe.“ Er habe sogar einen schwulen Freund, erklärt der Beschuldigte. „Aber er weiß, wo meine Grenzen sind.“ Mit der Regenbogenfahne verbinde er „etwas Pädophiles oder so“.