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Besitzer bleiben dabei

Sporthotel Igls an deutsche Gruppe verpachtet

Tirol
26.09.2026 14:00
Die beiden Eigentümer übergeben das Sporthotel Igls in die Hände deutscher Hoteliers.
Die beiden Eigentümer übergeben das Sporthotel Igls in die Hände deutscher Hoteliers.(Bild: Sporthotel Igls)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Nach sieben Jahren stellen die Eigentümer des Sporthotels Igls in Tirol die Weichen für die nächste Phase. Die renommierte RIMC Hotels & Resorts Gruppe aus Hamburg übernimmt. Die Besitzer bleiben an Bord.

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Vieles neu im Sporthotel Igls! Artur Bellutti und Nikolaus Huter übernahmen 2019 das Hotel und betrieben es selbst. Das Ziel war seither, den Betrieb in Igls langfristig zu sichern und den Standort weiterzuentwickeln. In den vergangenen Jahren stand eine umfassende Modernisierung an. Die Eigentümer investierten mehr als drei Millionen Euro. Mittlerweile verzeichnet man rund 34.000 jährliche Nächtigungen.

Die beiden Eigentümer übergeben das Sporthotel Igls in die Hände deutscher Hoteliers.
Die beiden Eigentümer übergeben das Sporthotel Igls in die Hände deutscher Hoteliers.(Bild: Sporthotel Igls)

Nach sieben Jahren geht man neue Wege. Das Duo übergab das Hotel an die deutsche RIMC Hotels & Resorts Gruppe mit Sitz in Hamburg. RIMC ist seit 35 Jahren in der Hotellerie tätig und hat rund 200 Projekte realisiert. Das Sporthotel wird an sie verpachtet, Bellutti und Huter bleiben Eigentümer. 

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