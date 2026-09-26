Sporthotel Igls an deutsche Gruppe verpachtet

Vieles neu im Sporthotel Igls! Artur Bellutti und Nikolaus Huter übernahmen 2019 das Hotel und betrieben es selbst. Das Ziel war seither, den Betrieb in Igls langfristig zu sichern und den Standort weiterzuentwickeln. In den vergangenen Jahren stand eine umfassende Modernisierung an. Die Eigentümer investierten mehr als drei Millionen Euro. Mittlerweile verzeichnet man rund 34.000 jährliche Nächtigungen.