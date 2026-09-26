Messeropfer blutüberströmt in Wohnung entdeckt

Tatwaffe beim Eingang entdeckt

Die mutmaßliche Tatwaffe war rasch gefunden, so wurde im Eingangsbereich der Wohnung ein Messer gefunden und sichergestellt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus geflogen. Hintergründe und Hergang der Tat sind unklar. Der Täter floh in unbekannte Richtung, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.