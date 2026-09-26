Messeropfer blutüberströmt in Wohnung entdeckt

Blutüberströmt und mit schweren Verletzung ist ein 40-Jähriger am Freitagnachmittag in seiner Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten aufgefunden worden. Wer dem Mann die Wunde – offenbar verursacht mit einem Messer – beigebracht hatte, ist bis dato völlig unklar.
Gegen 15 Uhr kam es zum Rettungseinsatz in dem Mehrparteienhaus. Helfer der Berufsrettung übernahmen die Versorgung des Schwerverletzten, ein Hubschrauber wurde ebenfalls angefordert.
Tatwaffe beim Eingang entdeckt
Die mutmaßliche Tatwaffe war rasch gefunden, so wurde im Eingangsbereich der Wohnung ein Messer gefunden und sichergestellt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus geflogen. Hintergründe und Hergang der Tat sind unklar. Der Täter floh in unbekannte Richtung, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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