So viel verdient man als Bedienung am Oktoberfest

Und die dürfte relativ leicht zu finden sein – viele nehmen sich für den Job sogar extra Urlaub. Denn der offiziellen Oktoberfest-Homepage zufolge erhalten Bierzelt-Bedienungen keinen fixen Stundenlohn, sondern werden am Umsatz beteiligt. Dies bedeutet: Je mehr verkauft wird, umso mehr Geld wandert ins eigene Geldbörserl. Pech hat man bei schlechtem Wetter, denn da bleiben viele Plätze leer.