Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahnsinns-Summen

So viel verdient man als Bedienung am Oktoberfest

Deutschland
26.09.2026 14:34
Eine Kellnerin bringt eine Bestellung von der Küche zu den Gästen.
Eine Kellnerin bringt eine Bestellung von der Küche zu den Gästen.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Job auf der Wiesn in München ist zwar hart, dafür werden die Anstrengungen aber auch ordentlich belohnt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es ist wieder so weit – von 19. September bis 4. Oktober findet auf der Theresienwiese in München das größte Volksfest der Welt statt. Millionen Besucher aus aller Welt werfen sich in Schale und lassen sich in Dirndl und Leserhosen Bier und Hendl munden. Da darf es freilich an der entsprechenden Bedienung nicht fehlen.

Und die dürfte relativ leicht zu finden sein – viele nehmen sich für den Job sogar extra Urlaub. Denn der offiziellen Oktoberfest-Homepage zufolge erhalten Bierzelt-Bedienungen keinen fixen Stundenlohn, sondern werden am Umsatz beteiligt. Dies bedeutet: Je mehr verkauft wird, umso mehr Geld wandert ins eigene Geldbörserl. Pech hat man bei schlechtem Wetter, denn da bleiben viele Plätze leer.

Ein Blick in die feiernde Menge
Ein Blick in die feiernde Menge(Bild: AP/Matthias Schrader)

Mehrere Hundert Euro Trinkgeld pro Tag
Ein großer Bestandteil des Einkommens setzt sich aus dem Trinkgeld zusammen, das mehrere Hundert Euro pro Tag betragen kann. Sind gewisse Voraussetzungen erfüllt, muss es nicht versteuert werden. Durchschnittlich darf sich eine Bedienung im Bierzelt für die 16 Tage über einen Lohn von über 5000 Euro freuen.

Drei Kellner schilderten „Focus“ von ihren Erfahrungen auf der Wiesn: „Also mit einem Betrag im vier- bis fünfstelligen Bereich geht man nach den zwei Wochen schon raus.“ Cristin erzählte in einer Reportage des Tourismusportals „Erlebe Bayern“ von einem stolzen Verdienst zwischen 5000 und 16.000 Euro.

Lesen Sie auch:
Adabei Primetime
Von München bis Wien: Stars, Dirndl und Feierlaune
25.09.2026
Oktoberfest eröffnet
„O‘zapft is!“: Ganz München ist im Wiesn-Fieber
19.09.2026

Zu unterschätzen ist der Stress für den Körper aber nicht. Eine Ladung mit vollgefüllten Maßkrügen wiegt 30 Kilogramm. Zu Fuß legt man täglich eine Strecke von 20 Kilometern zurück.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutschland
26.09.2026 14:34
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
München
Oktoberfest
DirndlBierUrlaub
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf