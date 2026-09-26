Wahnsinns-Summen
So viel verdient man als Bedienung am Oktoberfest
Der Job auf der Wiesn in München ist zwar hart, dafür werden die Anstrengungen aber auch ordentlich belohnt.
Es ist wieder so weit – von 19. September bis 4. Oktober findet auf der Theresienwiese in München das größte Volksfest der Welt statt. Millionen Besucher aus aller Welt werfen sich in Schale und lassen sich in Dirndl und Leserhosen Bier und Hendl munden. Da darf es freilich an der entsprechenden Bedienung nicht fehlen.
Und die dürfte relativ leicht zu finden sein – viele nehmen sich für den Job sogar extra Urlaub. Denn der offiziellen Oktoberfest-Homepage zufolge erhalten Bierzelt-Bedienungen keinen fixen Stundenlohn, sondern werden am Umsatz beteiligt. Dies bedeutet: Je mehr verkauft wird, umso mehr Geld wandert ins eigene Geldbörserl. Pech hat man bei schlechtem Wetter, denn da bleiben viele Plätze leer.
Mehrere Hundert Euro Trinkgeld pro Tag
Ein großer Bestandteil des Einkommens setzt sich aus dem Trinkgeld zusammen, das mehrere Hundert Euro pro Tag betragen kann. Sind gewisse Voraussetzungen erfüllt, muss es nicht versteuert werden. Durchschnittlich darf sich eine Bedienung im Bierzelt für die 16 Tage über einen Lohn von über 5000 Euro freuen.
Drei Kellner schilderten „Focus“ von ihren Erfahrungen auf der Wiesn: „Also mit einem Betrag im vier- bis fünfstelligen Bereich geht man nach den zwei Wochen schon raus.“ Cristin erzählte in einer Reportage des Tourismusportals „Erlebe Bayern“ von einem stolzen Verdienst zwischen 5000 und 16.000 Euro.
Zu unterschätzen ist der Stress für den Körper aber nicht. Eine Ladung mit vollgefüllten Maßkrügen wiegt 30 Kilogramm. Zu Fuß legt man täglich eine Strecke von 20 Kilometern zurück.
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