Formel 1: Das Rennen in Baku ab 13 Uhr LIVE

Sein 81 Punkte hinter ihm liegender Teamkollege George Russell betonte zwar, „bis es mathematisch unmöglich ist“, um die WM kämpfen zu wollen. Der Brite gab jedoch auch zu, dass die Leistungen bisher nicht stark genug für ganz oben gewesen seien. Der in der Gesamtwertung drittplatzierte Lewis Hamilton sah die WM-Krone bei über 100 Zählern Rückstand schon bei Antonelli. „Ihn und Mercedes kann heuer niemand stoppen“, meinte Hamilton nach dem jüngsten Erfolg des 20-Jährigen in Madrid.