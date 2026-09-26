Bauer bei Stierattacke durch die Luft geschleudert

Zu den gefährlichen Szenen sei es gegen 8 Uhr auf einer Heimweide nahe des Bauernhofs gekommen. Der 44-jährige Landwirt hatte laut Polizei einen eigenen Bereich für den Stier eingezäunt. „Als er den Stier dann mit Stöcken von der restlichen Kuhherde trennen wollte, wurde er von diesem attackiert“, schildert ein Sprecher der Exekutive auf „Krone“-Nachfrage.