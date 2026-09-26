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Auch Cousine verletzt

Bauer bei Stierattacke durch die Luft geschleudert

Tirol
26.09.2026 13:45
Der Bauer und dessen Cousine wurden vom Stier angegriffen. Die Frau musste mit dem ...
Der Bauer und dessen Cousine wurden vom Stier angegriffen. Die Frau musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen am Samstagvormittag in Achenkirch im Tiroler Bezirk Schwaz: Ein 44-jähriger Landwirt wurde auf einer Weide von einem Stier attackiert und durch die Luft geschleudert. Als eine Angehörige dem Verletzten zu Hilfe kommen wollte, wurde auch sie vom wuchtigen Bullen angegriffen und verletzt. Ein Notarzthubschrauber musste anrücken.

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Zu den gefährlichen Szenen sei es gegen 8 Uhr auf einer Heimweide nahe des Bauernhofs gekommen. Der 44-jährige Landwirt hatte laut Polizei einen eigenen Bereich für den Stier eingezäunt. „Als er den Stier dann mit Stöcken von der restlichen Kuhherde trennen wollte, wurde er von diesem attackiert“, schildert ein Sprecher der Exekutive auf „Krone“-Nachfrage.

Von Hörnern erfasst, zu Boden gedrückt
Eine Zeugin habe den dramatischen Vorfall beobachtet. Der Bauer sei von den Hörnern erfasst, durch die Luft geschleudert und anschließend vom Stier noch zu Boden gedrückt worden, hieß es weiter.

Die Cousine (68) des Verletzten wollte zu Hilfe eilen – doch dann wurde auch sie vom Bullen ins Visier genommen und verletzt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich die Verletzten bereits in einem sicheren Bereich.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich die Verletzten bereits in einem sicheren Bereich.(Bild: ZOOM Tirol)

Bauer wollte nicht ins Spital
Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hätten sich die beiden Verletzten inzwischen in einem sicheren Bereich befunden. Gefahr für die Helfer bestand somit keine mehr. Der 44-jährige Bauer wurde von Notarzt und Rettung vor Ort erstversorgt. Eine weitere medizinische Versorgung habe der Mann abgelehnt, so der Polizeisprecher weiter.

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Frau mit Helikopter abtransportiert
Schlimmer dürfte es hingegen die Frau erwischt haben. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 ins Krankenhaus geflogen werden.

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