Steiner ist für alles offen

Durch sein Engagement in Tschechien beherrscht er Englisch mittlerweile fließend, was auch einer der Hauptgründe für ihn war, ins Ausland zu gehen. Was die Zukunft betrifft, ist er bereit, seinen Horizont wieder zu erweitern. Ob es in eine Akademie, ins Ausland, innerhalb Österreichs oder wieder zu einem Frauenteam geht, ist ihm nicht wichtig. „Mir taugt’s, wenn es abwechslungsreich ist. Ich lasse es auf mich zukommen“, sagt Steiner, der sich in der Theorie alles vorstellen kann. „Das mit Prag hat sich sofort gut angefühlt für mich, das spürt man gleich und ist vorher nicht geplant.“ Mit einem Doublegewinn liest sich die eigene Vita auch nicht schlecht . . .