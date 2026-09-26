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Kein Abschlusstraining

ÖFB-Kapitän Gregoritsch für Kosovo-Match fraglich

Fußball International
26.09.2026 12:39
ÖFB-Kapitän Michael Gregoritsch fehlt beim Abschlusstraining.
ÖFB-Kapitän Michael Gregoritsch fehlt beim Abschlusstraining.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Michael Gregoritsch hat das Abschlusstraining der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für das Nations-League-Heimspiel gegen Kosovo nicht mitgemacht.

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Der 32-jährige Stürmer stand wegen seiner Sprunggelenksverletzung am Samstag nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte am ÖFB-Campus in Wien-Aspern ein individuelles Programm. Sein Einsatz in der Partie am Sonntag (18.00 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) im Ernst-Happel-Stadion ist damit weiterhin fraglich.

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Gregoritsch hatte sich die Blessur am Donnerstag als Kapitän beim 3:1-Auftaktsieg gegen Israel in Linz zugezogen. Er dürfte in der Startformation von LASK-Angreifer Sasa Kalajdzic ersetzt werden, der das Samstag-Training wie alle weiteren Kaderspieler mitmachte. Nach dem Heimduell mit dem Kosovo treten die Österreicher im laufenden Länderspielfenster noch zweimal auswärts an: am Donnerstag (20.45 Uhr MESZ) in Dublin gegen Irland und am folgenden Sonntag (18.00 Uhr/jeweils im sportkrone.at-Liveticker) im Kosovo.

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