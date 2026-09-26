ÖFB-Kapitän Gregoritsch für Kosovo-Match fraglich

Gregoritsch hatte sich die Blessur am Donnerstag als Kapitän beim 3:1-Auftaktsieg gegen Israel in Linz zugezogen. Er dürfte in der Startformation von LASK-Angreifer Sasa Kalajdzic ersetzt werden, der das Samstag-Training wie alle weiteren Kaderspieler mitmachte. Nach dem Heimduell mit dem Kosovo treten die Österreicher im laufenden Länderspielfenster noch zweimal auswärts an: am Donnerstag (20.45 Uhr MESZ) in Dublin gegen Irland und am folgenden Sonntag (18.00 Uhr/jeweils im sportkrone.at-Liveticker) im Kosovo.