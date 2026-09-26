Schreckmoment um Albon, Chaos durch Colapinto!

Erneut musste das Safety-Car auf die Strecke. Die Wiederholung zeigte schließlich, dass Franco Colapinto der Auslöser war. Der Alpin-Pilot hat sich komplett verbremst und dabei Teamkollege Pierre Gasly sowie Norris im McLaren wie Billardkugeln abgeräumt. Dahinter waren schließlich auch noch Liam Lawson und Arvid Lindblad in einen Zwischenfall verwickelt. Die beiden Teamkollegen waren sich in die Quere gekommen, konnten aber weiterfahren.