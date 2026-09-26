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Auftaktsieg! Aber Fans pfeifen eigenen Spieler aus

Fußball International
26.09.2026 13:21
Joao Palhinha (Stehend in der Mitte) kurz vor seiner Einwechslung.
Joao Palhinha (Stehend in der Mitte) kurz vor seiner Einwechslung.(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kuriose Szenen im Nations-League-Match zwischen Portugal und Wales. Obwohl das Heimteam mit 1:0 siegreich in das Turnier gestartet ist, wurde der eingewechselte Joao Palhinha von den eigenen Fans ausgepfiffen und ausgebuht. Die Hintergründe sind aber auf Klubebene zu suchen ... 

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In der 68. Spielminute wurde es im Alvalade-Stadion von Lissabon plötzlich laut. Pfiffe und Buhrufe brandeten auf. Doch auf dem Rasen war nicht gerade ein Gegentor gefallen, auch kein Foul hatte die Gemüter erhitzt – es war ein Wechsel, der den Unmut vieler Fans heraufbeschwor. Und zwar einer des eigenen Nationalteams

Denn Teamchef Jorge Jesus hatte gerade Joao Palhinha eingewechselt. Immer wenn der Bayern-Flop in den Fokus geriet, meldeten sich auch die Heimfans wieder. Doch warum pfiffen die Portugiesen ihren eigenen Spieler aus? Noch dazu beim Stand von 1:0 für ihre Mannschaft. 

Ärger über „Tabubruch“
Hintergrund ist ein brisanter Klubwechsel des Teamspielers. Denn zwischen 2013 und 2022 war er immer regelmäßig im Alvalade-Stadion, der Heimstätte von Sporting Lissabon zu sehen, denn für diesen Klub absolvierte Palhinha 95 Spiele als Profi. 

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Nach Stationen bei Fulham und seinem Wechsel-Flop zu den Bayern zog es den Portugiesen im vergangenen Sommer zurück in die Heimat. Doch ausgerechnet zu Sportings Erzrivalen Benfica. Dieser „Tabubruch“ bescherte dem Mittelfeldspieler schließlich den ungemütlichen Empfang. 

Palhinha nimmt es nicht persönlich
Der Kicker selbst nahm es aber nicht persönlich. „Im Fußball gibt es rationale und irrationale Fans. Für mich sind die rationalen diejenigen, die sich daran erinnern, dass Palhinha dem Verein in dessen schwierigster Zeit treu geblieben ist, dass er immer alles für den Verein gegeben und stets professionell agiert hat. Das ist es, was ich am meisten schätze. Die irrationalen Fans sehen einfach nur, dass Palhinha für Benfica spielt, und buhen, wie es heute der Fall war. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich immer alles für den Verein gegeben habe“, so der 31-Jährige.

Am Ende durften sich immerhin alle noch gemeinsam über den Sieg gegen Wales freuen. Ein Treffer von Joao Felix in der 22. Minute sorgte für den erfolgreichen Auftakt. „Es ist immer etwas Besonderes für mich, hier zu spielen, ich vergesse die Geschichte, die ich hier geschrieben habe, nicht, ungeachtet der Mentalität. Ich bin sehr glücklich, zur Nationalmannschaft zurückzukehren, und auch sehr glücklich über den heutigen Sieg“, freute sich auch Palhinha. 

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