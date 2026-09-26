Auftaktsieg! Aber Fans pfeifen eigenen Spieler aus

Palhinha nimmt es nicht persönlich

Der Kicker selbst nahm es aber nicht persönlich. „Im Fußball gibt es rationale und irrationale Fans. Für mich sind die rationalen diejenigen, die sich daran erinnern, dass Palhinha dem Verein in dessen schwierigster Zeit treu geblieben ist, dass er immer alles für den Verein gegeben und stets professionell agiert hat. Das ist es, was ich am meisten schätze. Die irrationalen Fans sehen einfach nur, dass Palhinha für Benfica spielt, und buhen, wie es heute der Fall war. Aber ich bin mir absolut sicher, dass ich immer alles für den Verein gegeben habe“, so der 31-Jährige.