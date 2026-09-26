Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FF Metnitz packt an

In Bauphase: Ersatzrüsthaus im Totentanzdepot

Kärnten
26.09.2026 14:00
Den Um- und Zubau beim Rüsthaus in Metnitz hat das Wolfsberger Architekturbüro Scheiberlammer ...
Den Um- und Zubau beim Rüsthaus in Metnitz hat das Wolfsberger Architekturbüro Scheiberlammer geplant. Die Feuerwehr hat sich dabei stark eingebracht, haben die Mitglieder doch zahlreiche Rüsthäuser besichtigt, um das Beste für ihre Abläufe zu finden. (Visualisierung: Scheiberlammer Architekten)(Bild: FF Metnitz)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Längst hatte die Feuerwehr Metnitz (Kärnten) zu wenig Platz, daher wird nun um- und zugebaut. Das Siedeln in die Ersatzquartiere war herausfordernd. Die Feuerwehrleute bringen sich bei den Arbeiten ein. Nächstes Jahr wird beim neuen Rüsthaus gefeiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Nach Jahren der Vorbereitung, zahlreichen Besprechungen und intensiven Planungen wurde vom Gemeinderat der Marktgemeinde Metnitz der Um- und Zubau unseres Rüsthauses mit überwältigender Mehrheit beschlossen“, jubelte die Feuerwehr Metnitz Anfang September auf ihrer Facebookseite.

Zitat Icon

Drei von vier Fahrzeugen konnten wir im Totentanzdepot unterbringen, in unserer vorübergehenden Bleibe.

FF-Kommandant Hannes Grabner

Bisher waren im alten Rüsthaus Tricks notwendig
„Im Rüsthaus, das 1968 erbaut wurde, haben wir einfach keinen Platz mehr“, so Kommandant Hannes Ebner. „Wir haben einige Tricks anwenden müssen: Für das Tanklöschfahrzeug haben wir eigene Reifen, damit es niedriger ist und überhaupt hineinpasst. Die Spiegel haben wir kürzen müssen. Und die Fahrzeuge sind in Zukunft noch einige Zentimeter größer. Der Kühlwagen, den wir im Falle eines Blackouts brauchen, aber auch so schon eingesetzt haben, hat nie Platz im Rüsthaus gehabt. Künftig haben wir alles in einem Gebäude.“ Zudem war im alten Rüsthaus der Kanal immer wieder verstopft und es war insgesamt schon abgewohnt.

1893 wurde die FF Metnitz gegründet, 1986 wurde dieses Gebäude für die Wehr errichtet.
1893 wurde die FF Metnitz gegründet, 1986 wurde dieses Gebäude für die Wehr errichtet.(Bild: FF Metnitz)

Bevor Bauarbeiter anrücken, musste das alte Rüsthaus ausgeräumt und komplett entkernt werden. „Da packt die Feuerwehr selbst an, reißt innen weg, was weggehört. Das ist großartig, das spart viel Geld“, zeigt sich Bürgermeister Peter Grabner dankbar. „Das Umsiedeln in die Notquartiere ist logistisch schon eine Herausforderung!“

„Im Depot nahe dem Friedhof, wo für gewöhnlich die Totentanztribüne lagert, konnten wir unsere Einsatzkleidung, die wichtiges Gerätschaften und drei von vier Fahrzeugen unterbringen. Ein Mannschaftsbus und ein Anhänger stehen im Bauhof der Gemeinde“, erklärt Ebner. „Für einen Einsatz haben wir alles Notwendige schnell verfügbar.“

Zitat Icon

Die Feuerwehr hat sich viele Rüsthäuser angeschaut und mitgeplant, damit es für ihre Abläufe passt. Die Feuerwehrleute arbeiten jetzt auch beim Abriss voll mit.

Bürgermeister Peter Grabner

Um- und Zubau, thermische Sanierung, Arbeiten an Fassade, Fenstern, Dach dürften sich auf 1,66 Millionen Euro belaufen, die vom Land, aus Mitteln wie ORE, Leader und anderen, von der Gemeinde und aus einem Kredit stammen. „In dem Gebäude befinden sich mehrere Vereine: Unten hat die Feuerwehr ihren Maschinenraum, oben einen Kameradschaftsraum. Im ersten Stock finden auch die Schützen und die Musikschule Platz“, erklärt der Bürgermeister, der hofft, die Feuerwehr könnte heuer noch mit den Fahrzeugen ins umgebaute Rüsthaus siedeln und im nächsten Frühling könnte das gesamte Projekt fertiggestellt werden.

„Ein guter Kompromiss“
„Ein Normrüsthaus ist es nach dem Um- und Zubau nicht, aber es ist ein guter Kompromiss“, so Kommandant Ebner. „Wir haben beispielsweise auch nächstes Jahr keine getrennten Umkleiden für Männer und Frauen. Aber für unsere Feuerwehrfrauen ist das in Ordnung.“ Ebner und seine 40 aktiven sowie sieben Altmitglieder freuen sich schon auf das neue Rüsthaus und auf das Herbstfest 2027. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
26.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
100.247 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
91.140 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
84.057 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1376 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1084 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
893 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Mehr Kärnten
FF Metnitz packt an
In Bauphase: Ersatzrüsthaus im Totentanzdepot
„Krone“-Herzensmensch
Mit Herzlichkeit und Humor immer für andere da
Sport Tv Logo
Er traf den „Magier“
Ein Klagenfurter Ex-Profi ist wie Ronaldinho!
Krone Plus Logo
Rabitsch oder Mertel
Wer macht es? Großer Wahl-Showdown bei der SPÖ
Zum Geburtstag in Wien
Nach zwölf Jahren: Turrini-Stück feiert Comeback
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf