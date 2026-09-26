In Bauphase: Ersatzrüsthaus im Totentanzdepot

Bisher waren im alten Rüsthaus Tricks notwendig

„Im Rüsthaus, das 1968 erbaut wurde, haben wir einfach keinen Platz mehr“, so Kommandant Hannes Ebner. „Wir haben einige Tricks anwenden müssen: Für das Tanklöschfahrzeug haben wir eigene Reifen, damit es niedriger ist und überhaupt hineinpasst. Die Spiegel haben wir kürzen müssen. Und die Fahrzeuge sind in Zukunft noch einige Zentimeter größer. Der Kühlwagen, den wir im Falle eines Blackouts brauchen, aber auch so schon eingesetzt haben, hat nie Platz im Rüsthaus gehabt. Künftig haben wir alles in einem Gebäude.“ Zudem war im alten Rüsthaus der Kanal immer wieder verstopft und es war insgesamt schon abgewohnt.