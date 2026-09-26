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Showdown in Innsbruck!

LIVESTREAM: Wer krönt sich zum Euregio-Sprint-Ass?

Sport-Mix
26.09.2026 06:15
Wer holt sich in Innsbruck den Sieg?
Wer holt sich in Innsbruck den Sieg?(Bild: Werner Gächter und Michael Ebner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Großer Showdown in Innsbruck! Beim Euregio Finale des SprintChampion-Bewerbs kämpfen Österreichs Sprint-Talente gegen jene aus Südtirol und dem Trentino. Wir berichten ab 12.50 Uhr live – siehe Stream unten. 

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In insgesamt acht Wertungsklassen (W/M U8 2019 und jünger, W/M U10 2017/18, W/M U12 2015/16, W/M U14 2013/14) werden die schnellsten Beine der Europaregion Tirol über 60 Meter-Sprint ermittelt. Rund 120 Talente stehen dabei am Start.  

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