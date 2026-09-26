LIVESTREAM: Wer krönt sich zum Euregio-Sprint-Ass?

In insgesamt acht Wertungsklassen (W/M U8 2019 und jünger, W/M U10 2017/18, W/M U12 2015/16, W/M U14 2013/14) werden die schnellsten Beine der Europaregion Tirol über 60 Meter-Sprint ermittelt. Rund 120 Talente stehen dabei am Start.