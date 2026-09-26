Weniger Bevormundung, mehr Freiheit in Wien

Bürger fühlen sich nicht ernst genommen

„Weniger Bürokratie, weniger Belastungen und weniger Bevormundung – dafür mehr Freiheit und Leistung fördern, um die Zukunft Wiens zu gestalten. Die Stadt soll sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und den Wienern wieder mehr Luft zum Atmen geben“, so Figl, der zudem sagte, dass ein wesentliches Ergebnis der Zukunftswerkstatt sei, dass sich die Wiener bei den Bürgerbeteiligungsformaten der Stadt nicht ernst genommen fühlen würden.

Außerdem will Figl die Politik wieder näher zu den Wienern bringen.