Weg mit den Bremsklötzen!

Für eine kapitalgedeckte Zusatzpension soll es ein steuerbegünstigtes Vorsorge-Depot geben? Österreich ist das letzte Land in der EU, das so etwas einführen möchte. Das wäre gut für alle, die einmal in Pension gehen, das wäre gut für den Kapitalmarkt und es würde den Spielraum für staatliche Ausgaben erhöhen. Her mit diesem Vorsorge-Depot!