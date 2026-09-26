Weg mit den Bremsklötzen!

Ohne Wirtschaftswachstum wird Österreich nicht aus dem EU-Defizitverfahren kommen – aber jetzt stehen erfreulicherweise die Signale im positiven Bereich: Im kommenden Jahr, so verriet es mir Nationalbank-Gouverneur Kocher, erwartet er ein Wirtschaftswachstum von immerhin 1,3 Prozent. Auch aus Deutschlands Betrieben (abgesehen von den Automobilfabriken) werden erstmals wieder bessere Auftragseingänge gemeldet. Daher müsste die Devise jetzt bei uns lauten: Nützen wir diese Situation und beseitigen wir die hemmenden Bremsklötze!
So erwies sich das komplizierte UVP-Verfahren (Umweltverträglichkeitsprüfung) bei vielen Projekten als Gift für den Standort. Das dauerte mitunter über zehn Jahre, manchmal sogar länger. Welcher Investor möchte so ein Risiko eingehen? Jetzt soll all das beschleunigt werden, es könnte noch heuer über die Bühne gehen. Weg mit dieser Bremse!
Für eine kapitalgedeckte Zusatzpension soll es ein steuerbegünstigtes Vorsorge-Depot geben? Österreich ist das letzte Land in der EU, das so etwas einführen möchte. Das wäre gut für alle, die einmal in Pension gehen, das wäre gut für den Kapitalmarkt und es würde den Spielraum für staatliche Ausgaben erhöhen. Her mit diesem Vorsorge-Depot!
Bei den Ausreden sind wir Weltmeister, in der Praxis bleiben wir Durchsetzungszwerge. Nützen wir doch die konjunkturelle Aufhellung für die wichtigsten Reformen!
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