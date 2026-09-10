Jobabbau soll Volkswagen 16 Milliarden Euro kosten

VW beruft sich auf Vertraulichkeit der Unterlagen

Der Stellenabbau sei dabei nur teilweise sozialverträglich möglich, etwa über Altersteilzeit oder Abfertigungen, hieß es. Zuvor hatte der „Spiegel“ vorab unter Berufung auf den Beschluss des Aufsichtsrats aus der vergangenen Woche und weitere interne Dokumente über Kosten von insgesamt 16 Milliarden Euro berichtet. Ein Volkswagen-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu vertraulichen Unterlagen ab.

Vier deutsche Werke könnten schließen

Der Aufsichtsrat von Europas größtem Autobauer hatte sich vergangene Woche überraschend auf ein Sanierungskonzept geeinigt, mit dem der Vorstand um Oliver Blume die Rendite bis 2030 auf neun Prozent steigern will.