Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird

Mineralölsteuer auf EU-Minimum

Das Prinzip ist ja bekannt. Schon im Frühjahr hatte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) klargestellt, dass die Bremse den Haushalt nicht belasten darf: Ausgeschüttet werden dürfe nur, was an zusätzlichen Mehrwertsteuer-Einnahmen durch die höheren Spritpreise hereinkommt. Steigt der Preis an der Zapfsäule, kassiert der Staat bei der Umsatzsteuer automatisch mit. Diese Mehreinnahmen gibt der Staat nun zurück, um die Mineralölsteuer um 6,7 Cent senken zu können.