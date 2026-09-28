The Lemon Twigs: „Wir sind keine Archäologen“

Wenn die Lemon Twigs an Musik bzw. an einem neuen Album arbeiten, dann begeben sie sich meist direkt in ein „Rabbit Hole“ und versinken für einige Zeit in ihrem aktuellen Projekt. „Seit wir das erste Mal Instrumente in die Hand genommen haben, absorbieren wir jede Art von Musik, die wir hören oder kennenlernen. Es geht gar nicht so sehr darum, Retro zu sein oder den eigenen Helden nachzueifern, sondern die Musik so gut und durchschlagskräftig wie möglich zu gestalten. Es gibt so Meilenstein-Alben wie ,Sunflower‘ von den Beach Boys oder ,Revolver‘ von den Beatles, die immer ein bisschen mehr waren als nur ein neues Album oder ein gelungenes Stück Musik. Wo Bands und Musiker über sich hinausgewachsen sind und etwas erschaffen haben, das man erst später als derart genial wahrnahm. Es macht aber keinen Sinn, diese Größen zu kopieren. Man muss sich davon inspirieren lassen, Anleihen herausnehmen, aber den eigenen Sound finden. Das ist die wichtigste Vorgabe – und das Ergebnis muss extrem gut klingen.“