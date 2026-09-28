Dauerkrise: So kontert Wiens Vizebürgermeisterin

Ihr erstes Jahr als Vizebürgermeisterin der Stadt hat sich Bettina Emmerling vermutlich anders vorgestellt. Schwere Vorwürfe im Marktamt, das millionenschwere Auszeit-WG-Projekt mit Rechtsfragen und zuletzt die Hausdurchsuchung in der MA 35 – die Zeiten waren schon einmal besser. Baustellen an gleich mehreren Fronten bringen die Neos-Frau ordentlich ins Strudeln, wir berichteten. Aber warum sorgen die Behörden in ihrer Verantwortung für so viele Skandale? Im Gespräch mit der „Krone“ geht die pinke Politikerin nun in die Gegenoffensive.