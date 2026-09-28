Acht Jahre langer Streit: „War nie in Bolivien“

„Ich habe 2016 Karten für ein Konzert am Red Bull Ring gehabt. Auf der kurzfristigen Suche nach einem Hotelzimmer habe ich mich bei einer Buchungsplattform angemeldet“, erklärt Bernhard Winkler. Der Jurist, Journalist und Autor aus Wels wusste nicht, dass das der Anfang eines zehn Jahre langen Kampfes gegen Windmühlen war – den er schlussendlich doch noch gewonnen hat.