Acht Jahre langer Streit: „War nie in Bolivien“

Eine freundliche Meldung von vermeintlichen Vermietern aus Südamerika, ein offensichtlicher Datensalat – acht Jahre lang stritt ein Oberösterreicher mit einer großen Online-Buchungsplattform. Er gewann dann und war überrascht, wie viel Geld er als Entschädigung bekam.
„Ich habe 2016 Karten für ein Konzert am Red Bull Ring gehabt. Auf der kurzfristigen Suche nach einem Hotelzimmer habe ich mich bei einer Buchungsplattform angemeldet“, erklärt Bernhard Winkler. Der Jurist, Journalist und Autor aus Wels wusste nicht, dass das der Anfang eines zehn Jahre langen Kampfes gegen Windmühlen war – den er schlussendlich doch noch gewonnen hat.
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