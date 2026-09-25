MotoGP kommt 2027 wieder im August nach Spielberg

Argentinien statt Ungarn

Erneut wird die Motorrad-WM 22 Strecken besuchen, dabei kommt es nur zu einem großen Wechsel: Der Batalon Park Circuit in Ungarn ist nach nur zwei Jahren schon wieder Geschichte und wird durch die Aufnahme des „Autodromo Oscar y Juan Galvez“ in Buenos Aires ersetzt. Dort waren bis in die Neunzigerjahre sowohl die Formel 1 als auch die MotoGP unterwegs.