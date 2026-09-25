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MotoGP kommt 2027 wieder im August nach Spielberg

Steiermark
25.09.2026 12:04
Mit 101.500 Fans am Wochenende gab es einen Negativrekord für die MotoGP in Spielberg
Mit 101.500 Fans am Wochenende gab es einen Negativrekord für die MotoGP in Spielberg(Bild: Lucas Pripfl / Red Bull Ring)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

Die MotoGP präsentierte ihren Rennkalender für die nächste Saison. Erneut stehen 22 Strecken im Aufgebot. Europa verliert ein Rennen an Südamerika, Spielberg trennt sich nach nur einem Jahr vom unbeliebten September-Termin.

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Nun ist es offiziell: Die MotoGP kommt nächstes Jahr von 27. bis 29. August nach Österreich. Das Datum hatte schon am vergangenen Wochenende die Runde gemacht, am Montag wurde auch der Vorverkauf vom Red Bull Ring mit diesem Termin gestartet – mit dem Hinweis, dass die finale Bestätigung noch aussteht. Diese erfolgte nun im Zuge der Veröffentlichung des kompletten Rennkalender für 2027.

Argentinien statt Ungarn
Erneut wird die Motorrad-WM 22 Strecken besuchen, dabei kommt es nur zu einem großen Wechsel: Der Batalon Park Circuit in Ungarn ist nach nur zwei Jahren schon wieder Geschichte und wird durch die Aufnahme des „Autodromo Oscar y Juan Galvez“ in Buenos Aires ersetzt. Dort waren bis in die Neunzigerjahre sowohl die Formel 1 als auch die MotoGP unterwegs.

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Eine weitere Änderung lässt das Herz vieler Fans bluten: Der Australien-GP wird heuer zum letzten Mal auf Phillip Island ausgetragen (24./25.10.) und übersiedelt im kommenden Jahr nach Adelaide. Der Saisonstart erfolgt am 6./7. März in Thailand, das Finale findet am 27./28. November in Valencia statt. 

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