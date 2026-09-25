Spritspargeräte: ÖAMTC warnt vor dreistem Betrug

Der Verkehrsklub selbst warnt vor der dreisten Masche. Aktuell kursieren Online-Werbungen für angebliche „Spritspargeräte“ auf diversen Internetseiten sowie auch in den sozialen Medien. „Die Anzeigen erwecken fälschlicherweise den Eindruck, der Mobilitätsclub habe diese Produkte getestet oder empfehle sie sogar. Dafür werden unter anderem ÖAMTC-Logo, Fotos oder KI-generierte Bilder von Stützpunkten und Mitarbeitenden sowie Aussagen wie ,Wir haben es getestet‘ oder ähnliche Formulierungen verwendet“, berichtet der ÖAMTC.