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Spritspargeräte: ÖAMTC warnt vor dreistem Betrug

Österreich
25.09.2026 11:30
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Die hohen Spritpreise spürt man schwer im Börsl – verständlich, dass man derzeit nach jedem Strohhalm greift, um so sparsam wie möglich von A nach B zu kommen. Leider wittern hier auch Kriminelle ihre Chancen und locken Gutgläubige mit angeblichen Spritspargeräten – angeblich getestet seitens ÖAMTC-Experten. Aber vorsichtig: Das ist Fake!

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Der Verkehrsklub selbst warnt vor der dreisten Masche. Aktuell kursieren Online-Werbungen für angebliche „Spritspargeräte“ auf diversen Internetseiten sowie auch in den sozialen Medien. „Die Anzeigen erwecken fälschlicherweise den Eindruck, der Mobilitätsclub habe diese Produkte getestet oder empfehle sie sogar. Dafür werden unter anderem ÖAMTC-Logo, Fotos oder KI-generierte Bilder von Stützpunkten und Mitarbeitenden sowie Aussagen wie ,Wir haben es getestet‘ oder ähnliche Formulierungen verwendet“, berichtet der ÖAMTC.

Betrüger versuchen Kapital aus der Spritpreiskrise zu schlagen – bitte seien Sie achtsam!
Betrüger versuchen Kapital aus der Spritpreiskrise zu schlagen – bitte seien Sie achtsam!(Bild: Christof Birbaumer)

„Tatsächlich besteht keinerlei Zusammenhang zwischen diesen Produkten und dem ÖAMTC“, wird vehement betont. Also bitte Vorsicht: Hier versuchen Betrüger, Kapital aus der aktuellen Spritpreiskrise zu schlagen.

Der „Krone“-Tankstellencheck verrät Ihnen, wo Sie in Ihrer Umgebung aktuell am billigsten tanken:

Um spritsparender voranzukommen, braucht es kein Gerät. Das eigene Verhalten beim Autofahren kann viel zu einem niedrigeren Verbrauch beitragen. Und die Tipps der ÖAMTC-Experten, um den Spritverbrauch zu senken, sind auch noch kostenlos. So erklärt Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik:

So fährt man spritsparend

  • Vorausschauend und gleichmäßig fahren, also Abstand halten und sanft beschleunigen. „Wer ausreichend Abstand hält, kann Geschwindigkeitsunterschiede frühzeitig ausgleichen und möglichst konstant fahren. Sanftes Beschleunigen und frühes Hochschalten helfen zusätzlich, Kraftstoff zu sparen“, so Frisch.
  • Auch den Reifendruck sollte man im Auge haben: „Ein zu niedriger Reifendruck erhöht nicht nur den Verschleiß, sondern auch den Kraftstoffverbrauch. Deshalb sollte der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und an die Beladung angepasst werden“, erklärt der Experte. 
  • Unnötiges Gewicht vermeiden: „Nicht nur ein vollgeräumter Kofferraum kostet Sprit. Auch Dachboxen oder -träger erhöhen den Verbrauch und sollten abmontiert werden, wenn sie nicht gebraucht werden.“

Man könne „mit dem eigenen Fahrverhalten deutlich mehr erreichen als mit fragwürdigen Zusatzgeräten“, betont er.

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