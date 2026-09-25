Richter und echte Polizei bei Filmdreh am Gericht

Der erfahrene Jugendrichter und Mediensprecher des Landesgerichts Linz Walter Eichinger spielt in einer Folge der SOKO Linz mit. Während der Dreharbeiten marschierten plötzlich echte Polizisten in den Schwurgerichtssaal: Grund war ein kleines Missgeschick von einem der Darsteller.
Wer könnte besser einen Richter mimen, als jemand, der den Beruf seit Jahrzehnten ausübt? Walter Eichinger, Mediensprecher und Richter am Landesgericht Linz (OÖ), spielt in der Folge „Kurzer Prozess“ der Krimi-Serie SOKO Linz den Vorsitzenden in einem brisanten Strafprozess, wo ein Gutachter vor seiner Aussage ermordet wird.
Aus Scherz wurde Rolle
Casting gab es für ihn keines: „Als man wieder einmal um eine Drehgenehmigung bei uns anfragte, habe ich die Bedingung gestellt, dass ich mitspielen will – natürlich zum Scherz“, lacht Eichinger. Doch der Produzent fand die Idee gut und setzte sie gleich um. „Für mich war es eine sehr spannende und tolle Erfahrung“, so Eichinger, der seine langjährige Praxis sogar im Drehbuch einfließen lassen konnte.
Kleiner Knopf, große Wirkung
Durch ein kleines „Hoppala“ standen sich beim Dreh im Gerichtssaal plötzlich uniformierte Schauspieler und echte Polizisten gegenüber: „Der Darsteller, der den Verteidiger spielt, hat unter dem Tisch unabsichtlich den Notfallknopf erwischt. Dazu war er aber sofort geständig“, schmunzelt der erfahrene Jugendrichter. Ausgestrahlt wird die Folge am 29. September, streamen kann man sie bereits jetzt auf ORF ON.
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