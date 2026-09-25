Richter und echte Polizei bei Filmdreh am Gericht

Aus Scherz wurde Rolle

Casting gab es für ihn keines: „Als man wieder einmal um eine Drehgenehmigung bei uns anfragte, habe ich die Bedingung gestellt, dass ich mitspielen will – natürlich zum Scherz“, lacht Eichinger. Doch der Produzent fand die Idee gut und setzte sie gleich um. „Für mich war es eine sehr spannende und tolle Erfahrung“, so Eichinger, der seine langjährige Praxis sogar im Drehbuch einfließen lassen konnte.