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Verlieren verboten!

Kellerduell in Nordliga wird zu „Sechspunktespiel“

Sport
25.09.2026 11:12
Im Landecup konnte Hallein zuletzt Saalfelden mit 4:2 im Elfmeterschießen bezwingen.
Im Landecup konnte Hallein zuletzt Saalfelden mit 4:2 im Elfmeterschießen bezwingen.(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Die Regionalliga Nord steht vor einem echten Kellerduell. Der vorletzte Hallein erwartet am Freitag Schlusslicht Saalfelden. Zumindest für eine Mannschaft könnte das Motto lauten: Verlieren verboten!

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Nach einem souveränen Start mit vier Punkten aus zwei Partien – darunter der Achtungserfolg gegen Gurten – wartet Regionalliga Aufsteiger Hallein mittlerweile seit knapp zwei Monaten auf einen Ligasieg. Seit 1. August konnten die Tennengauer lediglich zwei Zähler holen. Der Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz war die logische Konsequenz. Zuletzt wurde es bei den ambitionierten Tennengauern immer unruhiger. Speziell dann, wenn es um Cheftrainer Christoph Lessacher ging. Der 36-Jährige scheint beim UFC nicht mehr unumstritten. Sportboss David König vermied zuletzt auf „Krone“-Anfrage immer wieder ein klares Bekenntnis zum Coach. 

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Im Moment sitzt Christoph Lessacher fest im Sattel.

Christian TANZBERGER, Obmann UFC Hallein

Klar ist allerdings: Das Duell gegen den FC Pinzgau darf auf keinen Fall verloren werden! „Wir wissen alle, dass wir es besser können. Momentan haben wir eine schwere Phase. Da gilt es jetzt auch, dass wir etwas mehr zusammenrücken“, sagte Obmann Christian Tanzberger. Der sich sich zur Trainerfrage ebenfalls äußerte. „Im Moment sitzt Christoph Lessacher fest im Sattel. Wir wollen die Flinte jetzt nicht ins Korn werfen und unnötig viel Unruhe stiften. Jetzt haben wir ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Danach sehen wir weiter“, schilderte das Kluboberhaupt. Was mit Lessacher im Falle eine Niederlage passieren würde, ließ aber auch er offen. 

Bitter: Mirnes Kahrimanovic stand gegen das Schlusslicht vor seinem Regionalliga-Debüt für Hallein, fällt verletzt (Armbruch) vier bis sechs Wochen aus.

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Tabellarisch noch schlechter steht der FC Pinzgau da. Intern schwimmt man  aber dennoch in ruhigeren Gewässern. Von Druck soll Cheftrainer Thomas Eder nur wenig spüren. „Wir verstehen uns alle sehr gut und arbeiten eng zusammen. Dazu pflegen wir auch immer einen sehr intensiven und vertrauensvollen Austausch“, erklärte der Ex-Profi, der die Zahlen aber durchaus im Kopf hat. „Wir kennen natürlich die Situaiton in der Tabelle. Aber wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht absteigen wollen. Deshalb sind wir nicht so überrascht. Das ist der Grund, wieso es bei uns auch ruhiger zugeht, als bei anderen Vereinen“, ist der 45-Jährige überzeugt. Ein Sieg würde aber auch den Pinzgauern guttun. „Das würde uns dann natürlich wieder näher ans Mittelfeld heranbringen.“

Leader Grünau will Tabellenführung unterstreichen
Ganz anders sieht die Welt indes in Grünau aus. Die Flachgauer grüßen nach neun absolvierten Partien von der Tabellenspitze. Und das auch noch ungeschlagen! Freitag trifft der amtierende Landescup-Sieger daheim auf Dietach.

Kuchl gastiert nach dem 4:1-Sieg im Derby gegen Hallein parallel bei Bad Schallerbach in Oberösterreich. 

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