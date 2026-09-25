Kellerduell in Nordliga wird zu „Sechspunktespiel“

Tabellarisch noch schlechter steht der FC Pinzgau da. Intern schwimmt man aber dennoch in ruhigeren Gewässern. Von Druck soll Cheftrainer Thomas Eder nur wenig spüren. „Wir verstehen uns alle sehr gut und arbeiten eng zusammen. Dazu pflegen wir auch immer einen sehr intensiven und vertrauensvollen Austausch“, erklärte der Ex-Profi, der die Zahlen aber durchaus im Kopf hat. „Wir kennen natürlich die Situaiton in der Tabelle. Aber wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht absteigen wollen. Deshalb sind wir nicht so überrascht. Das ist der Grund, wieso es bei uns auch ruhiger zugeht, als bei anderen Vereinen“, ist der 45-Jährige überzeugt. Ein Sieg würde aber auch den Pinzgauern guttun. „Das würde uns dann natürlich wieder näher ans Mittelfeld heranbringen.“