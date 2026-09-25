„Ausbeuterisch“: Attacke gegen FIFA-Boss Infantino

Die Ligachefs Richard Masters (England), Javier Tebas (Spanien), Marc Lenz (Deutschland), Luigi De Siervo (Italien) unterzeichneten den zweiseitigen Brief, der am Vormittag veröffentlicht wurde. „Jetzt ist der Moment gekommen, nicht nur zu entscheiden, wer die FIFA führen wird, sondern auch, wie die FIFA geführt werden soll. Die Ligen spielen dabei eine entscheidende Rolle, und wir wollen sicherstellen, dass die Stimme jeder Liga gehört wird“, hieß es. Eine explizite Rücktrittsforderung gibt es im Brief nicht.