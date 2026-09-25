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Kinotickets für den Thriller Verity gewinnen

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25.09.2026 11:42
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Am 2. Oktober kommt der auf den Romanbestseller basierende Thriller „Verity – Dunkle Geheimnisse“ in die heimischen Kinos. Die „Krone“ verlost zum baldigen Kinostart Kinotickets sowie das Buch zum Film. 

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Basierend auf Colleen Hoovers Bestseller erzählt dieser ebenso verführerische wie fesselnde Psychothriller die Geschichte der renommierten Autorin Verity Crawford (Anne Hathaway) und Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), einer bislang recht erfolglosen Schriftstellerin, die auf das abgelegene Anwesen der Crawfords zieht, um für Verity als Ghostwriterin zu arbeiten.

(Bild: © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.)
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Nachdem Lowen scheinbar Veritys erschreckende autobiografische Aufzeichnungen entdeckt, gerät sie in einen Strudel verstörender und verwirrender Geständnisse über Veritys Ehemann Jeremy (Josh Hartnett) – und ringt damit, Fiktion von Realität, Manipulation von Anziehung und Gelegenheit von Besessenheit zu unterscheiden.

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 2. Oktober verlost die „Krone“ nun 5x2 Kinotickets. Zusätzlich haben drei Gewinner auch noch die Chance auf jeweils eine Ausgabe des Buchs zum Kinohit „Verity – Dunkle Geheimnisse“. Einfach das untenstehende Formular bis zum 2. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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