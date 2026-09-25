Kinotickets für den Thriller Verity gewinnen

Mitmachen und gewinnen

Zum Kinostart am 2. Oktober verlost die „Krone“ nun 5x2 Kinotickets. Zusätzlich haben drei Gewinner auch noch die Chance auf jeweils eine Ausgabe des Buchs zum Kinohit „Verity – Dunkle Geheimnisse“. Einfach das untenstehende Formular bis zum 2. Oktober, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.