Bogner-Strauß tritt als ÖVP-Frauenchefin zurück

Interimistische Chefin: „Gibt viel zu tun“

Die stellvertretende Bundesleiterin Margreth Falkner wurde interimistisch mit den Agenden der Bundesleitung betraut. Gemeinsam mit dem Bundesvorstand bereitet sie einen geregelten Übergang vor. „Die Themen sind da, es gibt viel zu tun. Pensionssplitting, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in Fragen der Altersvorsorge und vor allem beim Schutz vor Gewalt.“, so Falkner.