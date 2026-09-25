Giorgia Melonis Idee ist in Wien nicht umsetzbar

Acht Jahre später lese ich nun Giorgia Melonis Idee und beginne zu zweifeln. Denn wie sieht inzwischen die Situation in Ballungsräumen aus? In Italien kann ich dies nicht beurteilen. Was österreichische Städte, allen voran Wien, betrifft, halte ich allerdings fest: Eine 30 Prozent-Obergrenze wird nicht umsetzbar sein.