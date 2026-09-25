„Die Fähigkeit, Humor zu erkennen, ist im Sinken“

„Krone“: Warum tun Sie sich das an, einen Musikabend komplett allein zu stemmen?

Viktor Gernot: Ich habe auch bisher bei Programmen hin und wieder einmal eine Nummer allein gespielt – und umgekehrt immer sehr gute Begleitmusikerinnen und Begleitmusiker haben dürfen. Da denkt man sich schon, da komme ich allein nicht auf die Qualität. Aber inzwischen denke ich mir, es ist ja kein Hundertmeterlauf, sondern es geht um die Lust und die Neugier und die Herausforderung dran. Viele ehemalige Klassenkameraden reden über Gleitzeit und Frühpension. Ich mache es mir lieber noch einmal anspruchsvoll. In der Vorbereitung gab es zwar Momente, wo ich mir gedacht habe: „Na super, was hast Du Dir da angetan“, aber jetzt sage ich einmal (klopft auf Holz): Gott sei Dank habe ich mir das angetan.