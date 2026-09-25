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Johnny Depp mit grauem Bart und eisigem Blick

Society International
25.09.2026 11:20
Was zur Hölle ist mit Johnny Depp passiert? Im ersten Trailer zu „Day Drinker“ zeigt sich der ...
Was zur Hölle ist mit Johnny Depp passiert? Im ersten Trailer zu „Day Drinker“ zeigt sich der Hollywood-Star mit grauem Vollbart, wirren Haaren und eisigem Blick. Dazu treiben Leichen im Wasser, Äxte tropfen vor Blut – und Depp deutet eine Geschichte an, die noch viel schlimmer sein könnte.(Bild: © 2025 Lionsgate)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Schauspieler Johnny Depp (63) überrascht in seinem ersten größeren Hollywood-Film seit Jahren mit einem völlig neuen Look. In dem ersten Trailer für den übernatürlichen Thriller „Day Drinker“ zeigt sich der „Fluch der Karibik“-Star mit wirren, grauen Haaren, Vollbart und stechenden Augen. Er habe seinen Lebensunterhalt mit schlechtem Benehmen verdient, sagt seine Figur in dem Clip.

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Seine Geschichte drehe sich um Rache – „oder vielleicht um etwas Schlimmeres“, sinniert er weiter. Es könne auch eine Geistergeschichte sein.

Das Studio Lionsgate postete den Trailer auf Instagram, der Kinostart ist für März 2027 geplant. Der Thriller von Regisseur Marc Webb („The Amazing Spider-Man“) erzählt von einer Barkeeperin, gespielt von Madelyn Cline, die an Bord einer Privatjacht einen mysteriösen Gast (Depp) kennenlernt. Penelope Cruz (52) spielt eine Frau mit übernatürlichen Kräften. Der Trailer bringt zum Gruseln: Eine tote Frau treibt im Wasser, es wird mit bluttriefenden Äxten gekämpft.

Für Cruz und Depp ist es die vierte Zusammenarbeit nach Filmen wie „Blow“, „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“ und „Mord im Orient-Express“.

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Neue Hollywood-Projekte für Depp
„Day Drinker“ gehört zu Depps ersten großen Hollywood-Projekten, seit er sich mit seiner Ex-Frau Amber Heard vor Gericht gegenseitig der körperlichen Misshandlung beschuldigt hatte. Nach einem sechswöchigen Verleumdungsprozess hatte der Schauspieler 2022 einen weitgehenden Sieg davongetragen.

Johnny Depp und Penelope Cruz standen für den Film wieder einmal gemeinsam vor der Kamera.
Johnny Depp und Penelope Cruz standen für den Film wieder einmal gemeinsam vor der Kamera.(Bild: © 2025 Lionsgate)

Ein Jahr später gab Depp sein Comeback in dem französischen Kostümdrama „Jeanne du Barry“. Im August 2024 stellte er sein zweites Regiewerk „Modi“ vor. Zwischenzeitlich drehte er auch den Weihnachtsfilm „Ebenezer: A Christmas Carol“. In der Rolle des geizigen Griesgrams Ebenezer Scrooge ist Depp ab November im Kino zu sehen.

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