Johnny Depp mit grauem Bart und eisigem Blick

Was zur Hölle ist mit Johnny Depp passiert? Im ersten Trailer zu „Day Drinker“ zeigt sich der Hollywood-Star mit grauem Vollbart, wirren Haaren und eisigem Blick. Dazu treiben Leichen im Wasser, Äxte tropfen vor Blut – und Depp deutet eine Geschichte an, die noch viel schlimmer sein könnte. (Bild: © 2025 Lionsgate)