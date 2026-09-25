Jupiter-Raumsonde JUICE holt Schwung an der Erde

Technik aus Österreich an Bord

Mit an Bord ist auch Technik aus Österreich: So ist das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) an drei der zehn Instrumente der Sonde beteiligt. Mit dabei ist auch Österreichs größtes heimisches Weltraumunternehmen Beyond Gravity, das die in Berndorf (NÖ) produzierte Thermalisolation für die Jupitersonde und als Schutz vor den extremen Temperaturen im All lieferte.