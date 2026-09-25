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Laura packt aus:

Das war der Grund für Trennung von Pietro Lombardi

Society International
25.09.2026 10:50
Laura Maria Rypa sprach jetzt offen über die Gründe, die zur Trennung von Pietro Lombardi ...
Laura Maria Rypa sprach jetzt offen über die Gründe, die zur Trennung von Pietro Lombardi geführt haben.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben zuletzt immer wieder für Gerüchte um ein Liebes-Comeback gesorgt. Jetzt sprach die Influencerin offen über ihren Beziehungsstatus und packte über die Gründe für die Trennung vom ehemaligen „DSDS“-Sieger aus.

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Gemeinsame Urlaube und gemeinsames Familien-Glück: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verstehen sich trotz Trennung immer noch gut. Doch wird es wirklich ein Liebes-Comeback geben, wie viele Fans hoffen?

„Dann bleibt es halt an mir hängen“
Im Talkshow-Format „deep und deutlich“ sprach die Influencerin jetzt Klartext und verriet: Mit Pietro werde sie immer eng verbunden bleiben, schon wegen der gemeinsamen Kinder Amelio (1) und Leano (3). „Für die Kinder ziehen wir an einem Strang.“

Auf Instagram teilt Laura Maria Rypa immer wieder Aufnahmen vom gemeinsamen Patchwork-Leben mit Pietro Lombardi. Doch das sei auch nicht immer einfach, gab sie nun zu:

Doch das Patchwork-Leben mit ihrem Ex sei nicht immer einfach, räumte die 30-Jährige danach ein. Vor allem die Kinderbetreuung sei ein Streitpunkt, gab sie zu: „Da kriegen wir uns manchmal in die Haare, weil er manchmal einen Job reinbekommt und sagt: ,Laura, ich schaffe es heute nicht, die Kinder zu nehmen. Die bleiben jetzt bei dir.‘“

Dabei müsse sie auch arbeiten. „Aber ich bin die Mama. Dann bleibt es halt an mir hängen“, fuhr Rypa fort.

„Mein kompletter Fokus lag auf meinem Sohn“
Schon während der Beziehung mit dem Sänger habe es immer wieder gekriselt, verriet die Influencerin nun. „Pietro und ich haben uns in der Vergangenheit öfter mal getrennt. Das sind Dinge, die ich heute nicht mehr so machen würde. Ich war dumm und naiv.“

Was der Grund für die letzte Trennung war? Mit den Kindern seien schließlich neue Probleme gekommen, so Rypa. „Wir haben uns verloren, haben oft gestritten. Das war ein sehr großer Punkt bei uns, weswegen wir uns am Ende auch getrennt haben. Kinder sind das Schönste, aber man darf sich als Paar nicht verlieren. Mein kompletter Fokus lag auf meinem Sohn. Ich hatte immer diese Angst: Passiert noch etwas. Wir haben uns als Paar einfach verloren.“

Auch diese schreckliche Episode aus ihrem Leben teilte Laura Maria Rypa: Ihr Sohn wurde auf der Intensivstation heimlich gefilmt:

„Es war extrem belastend“
Außerdem sei Amelio in den ersten drei Monaten „ein Schreikind“ gewesen, wie Rypa ausführte. „Es war extrem belastend“, gab sie zu. Vier Wochen sei sie mit ihren Kindern nur daheim gewesen, schilderte sie – unter anderem, weil sie von Paparazzi und Presse regelrecht belagert worden sei. 

Besonders erschütternd für Rypa: „Am Ende hat sich herausgestellt, dass es jemand aus meinem engsten Bekanntenkreis war, der an die Zeitung verkauft hat, dass ich schwanger bin. Ich konnte niemandem mehr vertrauen.“ Sie habe sich „extrem zurückgezogen“ und wollte „nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden“. 

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Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi waren seit 2020 mit einigen Unterbrechungen liiert. 2022 verlobten sie sich. Ein Jahr nach der Geburt des zweiten Kindes im August 2024 gab Rypa die Trennung bekannt. 

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