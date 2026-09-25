Das war der Grund für Trennung von Pietro Lombardi

Was der Grund für die letzte Trennung war? Mit den Kindern seien schließlich neue Probleme gekommen, so Rypa. „Wir haben uns verloren, haben oft gestritten. Das war ein sehr großer Punkt bei uns, weswegen wir uns am Ende auch getrennt haben. Kinder sind das Schönste, aber man darf sich als Paar nicht verlieren. Mein kompletter Fokus lag auf meinem Sohn. Ich hatte immer diese Angst: Passiert noch etwas. Wir haben uns als Paar einfach verloren.“