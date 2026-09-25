Zwangsräumung: 87-Jährige aus Wohnung geworfen

Spanisches Mietgesetz aus Zeiten der Franco-Diktatur

Maricarmens Vater hatte die Wohnung 1956 in Madrid angemietet. Nach dem Tod ihrer Eltern führte die heute 87-Jährige das Mietverhältnis fort, wie RTVE berichtete. Durch das spanische Mietgesetz, das während der Franco-Diktatur gefestigt wurde, war die Höhe der Miete noch gesetzlich begrenzt. Dieses beinhaltete die obligatorische Verlängerung des Mietvertrags.