Gewinnen Sie eine gesunde Auszeit im Südburgenland

So richtig entspannen und dabei auch noch feinste Grüne-Hauben-Kulinarik genießen! Im Zuge der „Krone“-Gesund-Tage in der PlusCity verlosen wir gemeinsam mit healthy days einen Urlaub im REDUCE Hotel Vital****S in Bad Tatzmannsdorf. Gleich hier mitspielen.
Zeit, um sich selbst etwas Gutes zu tun, neue Kraft zu tanken und der eigenen Gesundheit bewusst Zeit zu schenken: Das geht perfekt mit dem Wellness-Urlaub im Südburgenland, den wir gemeinsam mit healthy days im Zuge der „Krone“-Gesund-Tage (22. bis 24. Oktober, PlusCity) verlosen:
Im REDUCE Hotel Vital****S in Bad Tatzmannsdorf regeneriert man ganz natürlich: Das Thermalwasser, Treatments im Moor und Kohlensäureheilwasser (nicht im Gewinn inkludiert) sowie entspannte Stunden in der Thermen-, Sauna- und Sinneswelt schenken Erholung und Wohlbefinden. Wer Lust hat, kann auch noch Yoga- und Meditationseinheiten buchen, mit Pilates neue Energie spüren oder beim Wandern und E-Biken die sanfte Hügellandschaft des Südburgenlandes genießen.
Mit healthy days zum nächsten Gesundheitsurlaub
Eine Reise zur eigenen Gesundheit! healthy days ist die neue Informationsplattform, die Urlaub und Gesundheit verbindet – so findet man Aufenthalte, die den eigenen Wünschen an einen Gesundheitsurlaub gerecht werden. Insgesamt warten zwölf Themenschwerpunkte, wie Alternative Medizin, Allergien, (Privat-)Kuren, Gesunder Schlaf oder Fit & Aktiv.
Ab 1. Jänner 2027 geht’s unter www.healthy-days.eu offiziell los. Aber schon jetzt kann man erste Eindrücke auf der Webseite erhalten und herausfinden, welche Hotels es zu den Themen Gesundheit, Prävention oder auch Longevity zu entdecken gibt. Wer sich für den neuen healthy-days-Newsletter anmeldet, erhält einmal im Monat wertvolle Inspiration rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Man nimmt auch automatisch am exklusiven Gewinnspiel teil (3-Nächte-Aufenthalt für zwei Personen, Hotel Holzapfel in Bayern). Ein kleiner Tipp: Mit den Wertgutscheinen kann man nicht nur Freude für die healthy-days-Hotels schenken, sondern auch für alle Partner von „Hotels Vom Feinsten“.
Und so kommt man zum Wellness-Urlaub im Südburgenland
Einfach von 22. bis 24. Oktober bei den Gesund-Tagen in der PlusCity Pasching am „Krone“-Stand Teilnahmekarte ausfüllen oder gleich hier online teilnehmen: Untenstehendes Formular ausfüllen und schon befindet man sich im Lostopf. Die Teilnahme ist bis 24. Oktober um 18 Uhr möglich. Alle Infos zu den „Krone“-Gesund-Tagen laufend ergänzt unter: krone.at/gesund-tage.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Gesund“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.