Gewinnen Sie eine gesunde Auszeit im Südburgenland

Ab 1. Jänner 2027 geht’s unter www.healthy-days.eu offiziell los. Aber schon jetzt kann man erste Eindrücke auf der Webseite erhalten und herausfinden, welche Hotels es zu den Themen Gesundheit, Prävention oder auch Longevity zu entdecken gibt. Wer sich für den neuen healthy-days-Newsletter anmeldet, erhält einmal im Monat wertvolle Inspiration rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Man nimmt auch automatisch am exklusiven Gewinnspiel teil (3-Nächte-Aufenthalt für zwei Personen, Hotel Holzapfel in Bayern). Ein kleiner Tipp: Mit den Wertgutscheinen kann man nicht nur Freude für die healthy-days-Hotels schenken, sondern auch für alle Partner von „Hotels Vom Feinsten“.