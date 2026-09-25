ÖFB-Sieg in Linz, Alaba in Udine & Ronaldos Ziele

Es war keine Offenbarung, aber immerhin feiert das ÖFB-Team im ersten Spiel nach der Weltmeisterschaft einen 3:1-Heimsieg über Israel. Im Podcast „Sportkrone Inside“ thematisieren wir den Auftritt des Nationalteams und blicken auch auf den nächsten Gegner Kosovo. Außerdem: David Alaba schnürt sich ab sofort die Schuhe in Udine, Ronaldo träumt von weiteren Bestmarken und beim Duell zwischen Italien und Belgien kommt es zum Trainer-Debüt zweier Persönlichkeiten.