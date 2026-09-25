Ölpreis seit Jahresbeginn um 70 Prozent gestiegen

Zuvor hatten die Ölnotierungen wegen der anhaltenden Sorgen über die Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt. Binnen 48 Stunden waren es rund zehn Prozent gewesen.

Bewegung im Iran-Krieg?

Unterdessen scheint es im Iran-Krieg Bewegung zu geben. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Straße von Hormuz nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi laut der „New York Times“ und der „Financial Times“ am Rande der UN-Woche in New York. Dazu hieß es aus dem Weißen Haus: „Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche.“

„Brent dürfte sich wahrscheinlich um 100 bis 110 Dollar halten, solange sich die Lage nicht grundlegend ändert“, sagte Haris Khurshid, Anlagechef bei Karobaar Capital, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine glaubwürdige Vereinbarung könnte den Preis recht schnell wieder unter 100 Dollar drücken. Weitere Probleme bei Exporten oder in der Logistik könnten dagegen wieder einen Preis von 120 Dollar ins Spiel bringen.