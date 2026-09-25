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Man nennt sie „NEETs“

Junge Zuwanderer: Jeder Vierte ohne Job und Lehre!

Wien
25.09.2026 05:00
Viele Jugendliche landen in der Falle des „Nichtstuns“. Meist ist das gar nicht einmal ...
Viele Jugendliche landen in der Falle des „Nichtstuns“. Meist ist das gar nicht einmal hausgemacht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Kein Job, keine Schule, keine Lehre, kein Kurs: Wer als Jugendlicher nach Österreich kommt, landet dreimal so oft im Nichts wie Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund. Eine neue Studie zeigt, woher die Betroffenen stammen, woran sie scheitern – und warum das für alle gefährlich werden kann.

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„Ich habe nie lernen können – wegen des Kriegs in meinem Land. Und in der Türkei durften wir nicht, weil wir Ausländer waren.“ Der Satz stammt von einem jungen Syrer. Eine Schule hat er erst in Österreich von innen gesehen. Er gehört zu den Jugendlichen, die das Institut für Höhere Studien (IHS) für den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) befragt hat. Und er ist kein Einzelfall.

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