Junge Zuwanderer: Jeder Vierte ohne Job und Lehre!

„Ich habe nie lernen können – wegen des Kriegs in meinem Land. Und in der Türkei durften wir nicht, weil wir Ausländer waren.“ Der Satz stammt von einem jungen Syrer. Eine Schule hat er erst in Österreich von innen gesehen. Er gehört zu den Jugendlichen, die das Institut für Höhere Studien (IHS) für den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) befragt hat. Und er ist kein Einzelfall.