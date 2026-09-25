Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rad-Profi Mühlberger

Nach schwerem Vuelta-Sturz jetzt Rückenschläfer

Sport
25.09.2026 08:00
Bis zum Unfall schlug sich der Haidershofener bei der Vuelta wacker.
Bis zum Unfall schlug sich der Haidershofener bei der Vuelta wacker.(Bild: Team Decathlon/P.Ballet/A.Broadway)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

„Das ging alles so schnell, ich habe den Sturz absolut nicht kommen sehen“, erinnert sich Radrennfahrer Gregor Mühlberger an seinen Sturz auf der 13. Etappe der Vuelta-Tour in Spanien zurück.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach einer Kollision flog der Haidershofener mit dem Kopf voran über den Lenker, krachte auf den Asphalt. „Ich habe zwar versucht weiterzufahren, hatte aber Mühe, überhaupt auf der Straße zu bleiben. Per Funk kam dann zehn Kilometer später das Zeichen, aufzuhören.“

Sturz auch aus sportlicher Sicht bitter
Der 32-Jährige kam mit leichter Gehirnerschütterung und einer Gelenksverstauchung in der linken Schulter davon. Doppelt bitter: bis zum Crash lag der der „Edelhelfer“ von Felix Gall auf Gesamtrang neun. „Das war wohl die einzige Chance, bei einer Grand Tour in die Top zehn zu fahren“, murrt der Decathlon-Athlet. „Noch dazu konnte ich Felix nicht unterstützen, mit unserer Form wäre einiges drin gewesen!“

Der 32-Jährige erlitt bei seinem Sturz eine Schulterverletzung.
Der 32-Jährige erlitt bei seinem Sturz eine Schulterverletzung.(Bild: Instagram:Gregor Mühlberger)

Besserung in Sicht
Stattdessen ist Mühlberger zum Nichtstun verdammt, wurde verletzungsbedingt sogar zum Rückenschläfer. „Das war für mich fast die größte Umgewöhnung“, lacht der diesjährige Ö-Tour-Sieger, für den Training auf dem Sattel aktuell nur bedingt möglich ist. „Die Schmerzen werden Tag für Tag weniger, die Mobilität immer besser“, ist er aktuell auf andere Beschäftigungen angewiesen. „Ich sitze die Tage ab, gehe nur zur Physio. Und ich habe Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen – wie putzen und sauber machen“- einhändig natürlich!“

Mühlberger (li.) ist „Edelhelfer“ von Felix Gall.
Mühlberger (li.) ist „Edelhelfer“ von Felix Gall.(Bild: Instagram: Team Decathlon)

„Lasse Vernunft siegen“
Was die Rückkehr in den Rennzirkus betrifft, lässt der Routinier Ruhe walten. „Ich habe genug Erfahrung, um da die Vernunft siegen zu lassen. Auch wenn es mir nicht immer leicht fällt“, grinst Mühlberger. „Aber ich möchte hundert Prozent fit in die neue Saison gehen, daher lass ich mich auf keine Dummheiten ein.“ Verständlich, denn mit Kollege und Freund Felix Gall geht Mühlberger in der nächsten Saison für das Lidl-Trek-Team an den Start, verlässt Decathlon nach nur einem Jahr. „Wir haben einiges vor, die Saison kann richtig geil werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
25.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
144.174 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
98.822 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
83.113 mal gelesen
Symbolbild
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1808 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1156 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Mehr Sport
Rad-Profi Mühlberger
Nach schwerem Vuelta-Sturz jetzt Rückenschläfer
Tor der Woche
Ein Treffer schöner als der andere – jetzt voten!
Historischer Erfolg
Rallye-Ziel in Monaco nach 100 Jahren erreicht
Sport Tv Logo
Zeitreise am Semmering
„Ist das Begräbnis bei diesem Gewinn enthalten?“
Mitspielen & Gewinnen
100 Jahre Basketball-Magie in Wien

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf