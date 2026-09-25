Nach schwerem Vuelta-Sturz jetzt Rückenschläfer

„Lasse Vernunft siegen“

Was die Rückkehr in den Rennzirkus betrifft, lässt der Routinier Ruhe walten. „Ich habe genug Erfahrung, um da die Vernunft siegen zu lassen. Auch wenn es mir nicht immer leicht fällt“, grinst Mühlberger. „Aber ich möchte hundert Prozent fit in die neue Saison gehen, daher lass ich mich auf keine Dummheiten ein.“ Verständlich, denn mit Kollege und Freund Felix Gall geht Mühlberger in der nächsten Saison für das Lidl-Trek-Team an den Start, verlässt Decathlon nach nur einem Jahr. „Wir haben einiges vor, die Saison kann richtig geil werden.“