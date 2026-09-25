Teenager nach Schüssen aus Fenster festgenommen

Einen Großeinsatz der Polizei, an dem auch das Einsatzkommando Cobra beteiligt war, löste ein 17-Jähriger am Donnerstagabend in Steyr (Oberösterreich) aus. Der Bursch war von mehreren Zeugen dabei beobachtet worden, als er Schüsse aus einem Fenster abgab. Er wurde festgenommen, hatte eine Schreckschusswaffe samt Munition dabei.
Mehrere Zeugen wählten am Donnerstag gegen 17.40 Uhr den Notruf und gaben an, dass eine männliche Person im Bereich der Leo-Gabler-Straße aus dem Fenster schießen würde. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit, auch das Einsatzkommando Cobra wurde avisiert. Eine Zeugin meldete kurz darauf am Notruf, dass der Täter nun flüchtig sei und Richtung Hans-Buchholzer-Straße laufen würde.
Rasch festgenommen
Kurz darauf konnte der Flüchtige, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, noch vor 18 Uhr festgenommen, und die verwendete Schreckschusswaffe samt Munition sichergestellt werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.
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