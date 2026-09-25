Teenager nach Schüssen aus Fenster festgenommen

Mehrere Zeugen wählten am Donnerstag gegen 17.40 Uhr den Notruf und gaben an, dass eine männliche Person im Bereich der Leo-Gabler-Straße aus dem Fenster schießen würde. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit, auch das Einsatzkommando Cobra wurde avisiert. Eine Zeugin meldete kurz darauf am Notruf, dass der Täter nun flüchtig sei und Richtung Hans-Buchholzer-Straße laufen würde.