Für die Winzer wendet sich doch vieles zum Guten

So früh wie noch nie hatte die Lese begonnen – und ist in den meisten Regionen bereits wieder vorbei. Höchst erfreulich zeigt sich die Bilanz, sie fällt deutlich positiver aus als prognostiziert. Laut den Erwartungen vor wenigen Wochen hatten sich die Winzer auf ein Ertragsminus im Schnitt von 30 Prozent einstellen müssen. Doch etliche Weinbauern dürfen im Vergleich zur vergangenen Saison heuer sogar mit einer größeren Erntemenge zufrieden sein.