Hunderte Jungwale in Argentinien verendet

Auch in dieser Woche wurden demnach wieder dutzende Jungtiere des Südlichen Glattwals tot an die Strände der südargentinischen Provinz Chubut gespült. Bereits im Juni waren die Forscher wegen erster Fälle alarmiert. Sie befürchteten, dass das Walsterben weitergehen könnte. Die Regionalregierung von Chubut teilte am Mittwoch mit, sie arbeite eng mit den Wissenschaftern zusammen, um das Rätsel um das anhaltende Walsterben zu lösen. Ersten Untersuchungen zufolge sei die Ursache ein „weit verbreitetes Meeresbakterium“.