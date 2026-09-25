Zu gefährlicher Schulweg: Hier brettern Lkw durch

Unsicherer Weg für Kinder

Gleichzeitig laufen täglich Kinder über die Kreuzung, das ist ihr Schulweg. Es gibt hier auch einen Kindergarten und eine Krabbelstube. „Für meine Enkerl ist das kein sicherer Weg!“, so Lanzinger. Dazu kommt nun eine neue Großbaustelle, die den Schwerverkehr in der Straße verschlimmern werde. Das ehemalige Industriegebiet der Trachtenfirma Moser wird in ein gefördertes Wohnprojekt umgewandelt – 173 Wohnungen werden gebaut. „Ich bin nicht gegen die Baustelle. Aber es braucht ein geeignetes Verkehrskonzept. Die Straße ist jetzt schon überlastet“, ärgert sie sich.