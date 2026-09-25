Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Verbot

Zu gefährlicher Schulweg: Hier brettern Lkw durch

Salzburg
25.09.2026 08:00
Obwohl der Spielplatz nur gegenüber von Karins Wohnhaus ist, lässt sie ihren Enkel (5) nie ...
Obwohl der Spielplatz nur gegenüber von Karins Wohnhaus ist, lässt sie ihren Enkel (5) nie allein über die Straße.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Eigentlich ist die Bachstraße im Salzburger Stadtteil Gnigl eine 30er-Zone und ein Weg Richtung Krabbelstube, Kindergarten und Schule. Gleichzeitig brettern hier – verbotenerweise – sehr viele Lkw durch. Eine Anwohnerin klagt verärgert gegenüber der „Krone“, es sei für die Kinder zu unsicher. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Bachstraße teilen sich Kinder und Schwerverkehr den knappen Platz. „Wenn die Laster in unserer Straße durchfahren, vibrieren die Wände in unserem Haus“, schildert Salzburgerin Karin Lanzinger, die in der Bachstraße im Stadtteil Gnigl wohnt. Es ist eine 30er-Zone, die extrem von Durchzugsverkehr betroffen ist. Trotz Tonnenbeschränkung fahren hier regelmäßig große Lkw durch. Die Straße ist so eng, dass sich der Gegenverkehr an manchen Stellen gar nicht ausgeht. „Keiner kontrolliert das Verbot, es bringt uns nichts“, klagt die Anwohnerin.

Mehrere Laster in der 30er-Zone – tagtäglich. Dabei war die Bachstraße nie für den ...
Mehrere Laster in der 30er-Zone – tagtäglich. Dabei war die Bachstraße nie für den Durchzugsverkehr gedacht.(Bild: Markus Tschepp)

Unsicherer Weg für Kinder
Gleichzeitig laufen täglich Kinder über die Kreuzung, das ist ihr Schulweg. Es gibt hier auch einen Kindergarten und eine Krabbelstube. „Für meine Enkerl ist das kein sicherer Weg!“, so Lanzinger. Dazu kommt nun eine neue Großbaustelle, die den Schwerverkehr in der Straße verschlimmern werde. Das ehemalige Industriegebiet der Trachtenfirma Moser wird in ein gefördertes Wohnprojekt umgewandelt – 173 Wohnungen werden gebaut. „Ich bin nicht gegen die Baustelle. Aber es braucht ein geeignetes Verkehrskonzept. Die Straße ist jetzt schon überlastet“, ärgert sie sich.

Lesen Sie auch:
Dass Autos nicht mehr über den Müllner Hügel fahren dürfen, wissen die Navis noch nicht.
In Salzburgs Altstadt
Navis lotsen Pkw durch Sperre in Polizeikontrollen
24.09.2026
Prüfbericht enthüllt
Dorthin gingen Millionen des gescheiterten S-Link
24.09.2026
Bewohner in Schock
Waschmaschine ging plötzlich in Flammen auf
24.09.2026

Die 63-Jährige fühlt sich von der Stadtpolitik nicht ernst genommen. In der Straße halten sich zudem viele Autofahrer nicht an das Tempolimit. „Einmal ist ein Auto beim Zebrastreifen auf mich und mein Enkerl zugerast. Das war eine haarscharfe Notbremsung. Muss erst jemand verletzt werden, damit hier endlich kontrolliert wird?“, wendet sich die Bewohnerin verzweifelt an die „Krone“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
144.174 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
98.822 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
83.113 mal gelesen
Symbolbild
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1808 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1156 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf